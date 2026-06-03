数学研究におけるAIの利用が証明の信頼性、著作権や貢献の帰属、研究の自律性などに影響を及ぼすとして、15大学の研究者16人からなる作業部会が2026年6月2日、「Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics(人工知能と数学に関するライデン宣言)」を発表しました。宣言はAIを数学から排除するのではなく、数学の中核的価値を守りながらAIを使うための透明性、査読、人間の責任、産業界との関係に関する規範作