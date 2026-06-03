映画『マジカル・シークレット・ツアー』のジャパンプレミアが6月2日に開催され、主演の有村架純をはじめ、南沙良、塩野瑛久、青木柚、天野千尋監督が登壇。撮影秘話のほか、実話に着想を得た作品にちなみ、「最近のアッと驚く実話」や「2026年に入って初めてチャレンジしたこと」をテーマにトークを繰り広げた。【写真】有村架純、黒の装いで“金塊”を背に登場満員御礼で実施されたこの日、ステージ上に設置された煌びやかな