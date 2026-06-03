オリジナル・ホラー映画として北米史上最高のオープニング興収を記録した『Backrooms（原題）』の日本公開が決定した。【写真】現実世界の裏側“Backrooms”16歳で発表したYouTube短編動画『BACKROOMS』が大きな話題を呼び、17歳で映画化を企画、19歳で撮影を行った天才映像クリエイター、ケイン・パーソンズ監督（現20歳）。彼がA24とタッグを組んだ長編デビュー作『Backrooms（バックルームズ）』が5月29日より全米公開され