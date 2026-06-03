元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（６９）が３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話復活ＳＰ」（午後７時）に妻で元女優の石原里紗さん（６２）と出演した。伸晃氏が日本テレビの記者だった３０歳の時に弟・石原良純のセッティングで出会い、結婚に至った２人。義理の父である石原慎太郎氏について聞かれた里紗さんは「娘が（慎太郎氏にとって）初孫だったんですけど、お風呂とか入れてると。私も裸になって娘も裸