◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月３日、美浦トレセン今度こそＧ１初制覇へ。あふれんばかりの闘志を内に秘め、レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）がＷコースで最終追い切りを行った。台風６号接近の影響で大雨が降るなか、乗り役の手綱が全く動かないまま単走で６ハロン８０秒３―１１秒９をマーク。大きなストライドで、余力十分の動き