◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクが、５回に４点先制された直後の６回に２点を返した。６回は、先頭・近藤が右中間二塁打を放ち、栗原が右翼への適時二塁打で続いて４試合連続打点をマーク。なおも無死二塁から山本祐が左前適時打で続いた。栗原は５月ともにリーグトップの１１本塁打、２６打点をマーク。６月に入ってからも好調をキープしている。