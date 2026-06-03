◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（３日・東京ドーム）長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」として開催されたオリックス戦で、巨人打線の前にオリックスの左腕・曽谷龍平投手が立ちはだかった。１５０キロ超の速球にフォーク、「ジェットコースター」と称される急激に変化するスライダーに巨人打線は大苦戦。１回途中から４者連続三振を喫するなど、６回まで１安打無得点、８三振