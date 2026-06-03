◇プロ野球セ・パ交流戦 中日ーソフトバンク(6月3日、バンテリンドーム)中日は細川成也選手の7号3ランなどで4点を先制しました。両チーム無得点の5回、先頭の山本泰寛選手がヒットで出塁すると、二死二塁のところで村松開人選手が先制タイムリーを放ちます。その後、二死一、二塁とチャンスを広げると、細川選手が相手先発の松本晴投手のスライダーをとらえ、レフトスタンドへ運ぶ3ランホームラン。中日がこの回一挙4点の先制に成