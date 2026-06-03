北海道・旭川市で起きた女子高校生殺害事件。3日、主犯格の女の母親が出廷し、「娘の証言を信じています」と語りました。法廷内に入った際、頭を90度以上、下げた女。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）です。3日の公判で内田被告の母親が証言台に立ち、「娘の証言を信じる」などと話しました。内田被告は2024年、当時17歳の女子高校生を、共犯の女と監禁・暴行したうえ、北海道・旭川市の橋から転落させ殺害したなどの