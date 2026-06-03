¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡ÛSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬6·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê6·î26Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢ÅÏÊÕµ×Èþ»Ò¡¢¤¢¤Î¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¹ÈÇò½Ð±éÈþ½÷¤È¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¢¡¥¸¥§¥·¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ú¥È¥ì»ö¾ðÌÀ¤«¤¹å«¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥±¥í¥í¾®Ââ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶áÍ§¾ð