¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û¤¢¤Î¤¬6·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê6·î26Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢ÅÏÊÕµ×Èþ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Î¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓÈäÏª¢¡¤¢¤Î¡¢ÁÆÉÊ¤È¤Îå«ÌÀ¤«¤¹å«¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥±¥í¥í¾®Ââ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶áÍ§¾ð¤äå«¤ò´¶¤¸¤¿¥¨