All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤ÈÃù¶â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢2026Ç¯5·î7Æü¤Ë²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢ºë¶Ì¸©ºß½»68ºÐÃËÀ­¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡§»¶ÊâÆ»Ç¯Îð¡¦À­ÊÌ¡§68ºÐ¡¦ÃËÀ­µï½»ÃÏ¡§ºë¶Ì¸©²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê65ºÐ¡Ë½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§850Ëü±ß¸½ÍÂ¶â¡§2200Ëü±ß¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§800Ëü±ß¡Ö¼ÁÁÇ¤ËÊë¤é¤»¤ÐÇ¯¶âÆâ¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·î5