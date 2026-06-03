ÃæÅì¾ðÀª¤Î°­²½¸å¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿2ÀÉÌÜ¤Î¸¶Ìý¥¿¥ó¥«ー¤¬3Æü¼¯»ùÅç»Ô¤Î´îÆþ´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ENEOS¥°¥ëー¥×¤ÎÂç·¿¸¶Ìý¥¿¥ó¥«ー¡ÖENEOS ENDEAVOR¡×¤Ï3Æü¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎµòÅÀ´îÆþ´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥ó¥«ー¤Ï2·î¤ËÃæÅì¤Î¥¯¥¦¥§ー¥È¤È¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¸¶ÌýÌó215Ëü¥Ð¥ì¥ë¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤È¤Ê¤êÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5·î¥¤¥é¥óÂ¦¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÆüËÜ