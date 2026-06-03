AI¤äDX¤ò³è¤«¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹²ñµÄ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦3Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡£AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡× ¤­¤ç¤¦3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤«¤´¤·¤ÞDX¿ä¿Ê¥é¥Ü²ñµÄ¡×¤Ï¡¢¸©¤ä´ë¶È¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤ÆAI¤äDX¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È¡¢¸©¤¬½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤àµ»½Ñ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ