Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ò¼õ¤±ÅìËÌ6¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢¹ñ¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤¬³«¤¤¤¿Ï¢Íí²ñµÄ¡á3Æü¸á¸å¡¢µÜ¾ë¸©Ä£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÅìËÌ6¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÅìËÌÇÀÀ¯¶É¤Ê¤É¹ñ¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤Ï3Æü¡¢Ï¢Íí²ñµÄ¤òÀçÂæ»Ô¤Ç½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡£À¸Â©¾ðÊó¤ä½ÐË×¾õ¶·¤ò¶¦Í­¤·¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÎÏ¢·È¤ä¹­°èÅª¤ÊÊÝ¸î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï´Ä¶­¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤­¡¢À¸Â©´Ä¶­¤äÊá³Í¤ò´Þ¤á¤¿¸ÄÂÎ·²¤Î´ÉÍý¡¢ÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈï³²ËÉ»ß¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·