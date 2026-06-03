大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、ルチアーノ・ヴィセンティン（26）、大前隆貴（23）、髙島優作（22）の3選手との2026-27シーズンの契約更新を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 男子アルゼンチン代表でアウトサイドヒッターのヴィセンティンは、母国やトルコ、ポーランドのクラブでのプレーを経て、2025-26シーズン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 二宮 東京D公演翌日に相葉と遭遇
- 2. SNSなどでマンジャロ違法販売か
- 3. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 4. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 5. 豪コンサート 客が代演し救う
- 6. 息子殺害? 近隣住民「限界だべ」
- 7. ローラの水着姿「見えてる」騒然
- 8. はま寿司で迷惑行為疑い 男逮捕
- 9. 大野智 タレント引退せずの真意
- 10. 22歳娘の暮らしに50代母ショック
- 1. SNSなどでマンジャロ違法販売か
- 2. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 3. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 4. 息子殺害? 近隣住民「限界だべ」
- 5. はま寿司で迷惑行為疑い 男逮捕
- 6. 恋人の「姪」に男性絶句のワケ
- 7. 台湾の南西方向「台風のたまご」
- 8. 大学生暴行死「強盗致死が成立」
- 9. 旭川殺害 被告らの留置先での姿
- 10. 合計特殊出生率 過去最低を更新
- 1. さかなクン「ちいかわ」にハマる
- 2. 電車の迷惑男性を動揺させた武器
- 3. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 4. 断水時にトイレの水を流す方法
- 5. 「これは良い」警視庁の豪雨対策
- 6. 嵐巡るロケ弁「情報漏洩」物議
- 7. 5日前のパスタ食べ20歳学生死亡
- 8. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 9. 腰や肩のコリ がんの可能性も
- 10. 松屋と松屋がウソみたいなコラボ
- 1. 豪コンサート 客が代演し救う
- 2. 親日行為者の財産 韓国で処分へ
- 3. 「江南スタイル」PSYを送致
- 4. ウクライナ「冬前に戦闘集結」
- 5. SEVENTEEN・ディノの初ソロに“葬式の花”デモ、怒ったファンは祝花で対抗 韓国で起きたカオスな応援合戦
- 6. 「伝説の深海魚」釜山沖で捕獲か
- 7. インド「ゴキブリ党」抗議を計画
- 8. GTA6開発者 不当解雇を訴え
- 9. 乗務員の首絞める 米緊急着陸
- 10. ロシアがウクライナに大規模攻撃
- 1. 22歳娘の暮らしに50代母ショック
- 2. 38年も働いたのに…年金額で絶句
- 3. 気分転換が目的 ノンアル注文増
- 4. キオクシアの時価総額45兆円超に
- 5. 大手企業の面接官が唸った回答
- 6. セブン カップ再利用費過大徴収
- 7. 子は開成中 親は中学受験の経験0
- 8. 政府、ガソリン補助金縮小へ
- 9. 住民税非課税世帯だと医療費や保険料が安くなると聞きました。「給付金」以外にも何かメリットがあるのでしょうか？
- 10. 日本は「世界一のお金持ち」?
- 1. 「幼稚すぎる40代男」意外と多い
- 2. Instagram 禁断アプデでどう変化
- 3. 【あと2日】Amazonセールでアシックスのシューズが最大35%オフに
- 4. 「HOKA」がAmazonでセール価格に
- 5. 浴槽にスマホ 思わずウトウト
- 6. 横浜にApple Store誕生へ
- 7. スノーピークがAmazonで最大半額
- 8. 予測不能なモロッコ映画が話題
- 9. アンダーアーマーがAmazonでSALE
- 10. TRUSTA AIの性能最適化を実現
- 11. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 12. 【速報】驚異的な身体能力の「Lynx」販売予約を開始 機動力ではヒューマノイドとの境界を越える四足AIロボット、DEEPRobotics
- 13. PCのメモリは16GBで足りるのか？ RAM容量はどういう時にパフォーマンスに影響を与えるのかを検証
- 14. 「iPhone 17e」が2週連続首位、今売れてるキャリアフリースマートフォンTOP10
- 15. アメリカで「YouTube Premium」が値上げ、日本はいつ…？
- 16. NTT DXパートナー×百十四銀行、中堅・中小企業向け「脱炭素コンサルティングサービス」
- 17. デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
- 18. NVIDIAとMicrosoft、次世代AI PC向けスーパーチップ「RTX Spark」を発表 12Kビデオ編集がノートPCで 「Photoshop」「Premiere」のAI処理も高速に
- 19. IIJなど3社、都市型AI基盤向けエッジデータセンターの共同検証を開始
- 20. 電通、SBIネオメディアHDなどと戦略的業務提携 - 金融とIP・メディア融合へ
- 1. 【バレーボール】大麻逮捕・佐藤駿一郎容疑者が所属したウルフドックス名古屋 薬物検査の結果を公表
- 2. ド軍で「おにぎり」が人気沸騰中
- 3. ボクサー 杉田ダイスケさん死去
- 4. 日本代表の移動風景に海外違和感
- 5. 得意の6月で…大谷勢い止まらず
- 6. あると思います 大谷期待高まる
- 7. ドジャース右腕が見せるガチの「ポケモン愛」 リュックに潜む「バンギラス」と毎日共に球場入り マウンドとの衝撃ギャップ
- 8. 村上宗隆に「長期離脱」の可能性
- 9. 全日本空手道連盟の深すぎる闇
- 10. スイス代表FWが米国入国できず
- 1. 二宮 東京D公演翌日に相葉と遭遇
- 2. ローラの水着姿「見えてる」騒然
- 3. 大野智 タレント引退せずの真意
- 4. トモハッピー氏 営業中に被害
- 5. 最終公演 松本潤の「下準備」
- 6. ミスド「もっちゅりん」本日発売
- 7. 野呂佳代の「虜」になった大御所
- 8. ロコディ堂前透 結婚を発表
- 9. ザコシ 本名をさらりと明かす
- 10. 容疑者夫婦の子 引き取り先は?
- 1. 夫の「位置情報バグあるある」
- 2. 非常識な母親を…一喝した救世主
- 3. 目からウロコ 今の婚約指輪事情
- 4. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 5. モス新作 おすすめメニュー紹介
- 6. 自己中な夫が離婚寸前 妻の思惑
- 7. 話題のワークマン靴 名前に納得
- 8. ファミマで大ヒット中「キンパ」
- 9. 「孫の既読無視」耐えられない話
- 10. 夕食の献立 業務スーパーで解決