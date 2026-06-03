大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、ルチアーノ・ヴィセンティン（26）、大前隆貴（23）、髙島優作（22）の3選手との2026-27シーズンの契約更新を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 男子アルゼンチン代表でアウトサイドヒッターのヴィセンティンは、母国やトルコ、ポーランドのクラブでのプレーを経て、2025-26シーズン