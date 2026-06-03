ÂçÅì¤Þ¤ß¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤´¤ß¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ø¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£6¥«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼êÊü¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤­¤·¤á¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Á°ºî¡ÖCandy¡×¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤´¤ß¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ø¡×¤ÏÁ°¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¼êÊü¤¹¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¸µ¤Ë¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿Îø¿´¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦