¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢3DCG LIVE¡ãËÞ¿Í¼Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼ 2026²Æ¡ä¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò°ìÉôÀè¹Ô¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²óÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì²ó¤´¤È¤Ë³Ú¶Ê¤ª¤è¤Ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë±é½Ð¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï8·î8Æü¡¦9Æü¤ËÅìµþ¡¦TACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢3DCG LIVE¤Î³«ºÅ¤Ï¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù»Ë