6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤Î16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¿·ºî¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê26Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£ºÇ¶áSixTONESÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¤¹¤¯¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Î¡Ä½õ¤±¤ëÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤ÎÉÔÀµ¤òÁÊ¤¨¤ë¥¸¥§¥·¡¼¥¸¥§¥·¡¼¤ÏËÜºî¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥í¥ó¿Í¤Î·»Äï¡È¥¢¥ë¥ë¡É¤È¡È