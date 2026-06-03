¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥Ù¥¬¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò6·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Creepy Nuts¡¢YOASOBI¡¢SiM¡Ä¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÈºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥½¥ó¡É¤Î±ÉÍÀ¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Î¼óÅÔ¹âÂ®¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥·¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Èー¥­¥çー¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥½¥ó¥°¡É¤È°Ì