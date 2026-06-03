©2026フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Proこの記事の画像を見る5月29日より『箱の中の羊』が劇場公開中。本作で重要なトピックは、何よりも『誰も知らない』や『万引き家族』の是枝裕和監督最新作であることだろう。さらに、夫婦が亡くした息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れるというSFかつファンタジーであり、その夫婦をお笑い芸人の千鳥の大悟と綾瀬はるかが演じることも、作品の要（かなめ）となっている。