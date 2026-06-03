¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2026¡×¡ÊMAJ¡Ë¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¤¿6·î5Æü¡Á6·î13Æü¤ò¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN WEEK¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÂæ¾ì¡¦ÀÄ³¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÅìµþ³ÆÃÏ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢6·î8Æü¤«¤é13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¡¦Shibuya Sakura StageÂ¿µ¡Ç½·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖBLOOM GATE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØTOYOTA GROUP presents MAJ NIGHT PULSE DRIVE supported by ÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì