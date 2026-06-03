ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê67¡Ë¤¬Âè45²ó¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£3Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡½÷¤ÈÆ±¤¸½Å¤µ¤Î¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ëµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº2021Ç¯3·î¤Ë½÷»ù¡¢25Ç¯1·î¤Ë¤â½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡ØÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÇÐÍ¥¡Ù¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¡¢Àö¤¤Êª¡¢ÁÝ½ü¡¢²È»öÁ´ÈÌ¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤¹¡Ø