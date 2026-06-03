¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¤¢¤¤¤Ï¤é¡Ê56¡Ë¤¬3Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¢¤¤¤Ï¤é¤ÎYou¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ªEVERYDAY¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤Æ¤Ä¤¸¤È·Ý¿Í¤ÎµëÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¤Æ¤Ä¤¸¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¤³¤Î·Ý¿Í¥í¥±¤Ç1Æü1Ëü±ß¤·¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖËÍ¤â1Ëü