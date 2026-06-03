ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤Ï¡¢Ì¾´ÆÆÄ¤¿¤Á¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢½é¤Î´ÆÆÄºî¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¡¦¥ï¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥³ー¥Á¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ç¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤Ïº£²ó¡¢1997Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿»ùÆ¸¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤Î°äÅÁ»ÒÌ¼¤Î¥¨¥é¡¦¥Ö¥ëー¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿ ¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ýー¥¿ー¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö50Ç¯°Ê