¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤ÏÀÇÎ¨¤ò1¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë°Æ¤¬Í­ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡È¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ2Ç¯´Ö¥¼¥í¡É¤ò·Ç¤²¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨0¡ó¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤ËÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì