¢¡Âè£·£¶²ó°ÂÅÄµ­Ç°¡¦£Ç£±¡Ê£¶·î£·Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£¶·î£³Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤ä¤Ï¤êÆ°¤­¤Ï°ìµéÉÊ¤À¡££²£³Ç¯¤Î£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£ÃÇÏ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¹äÄ´¶µ»Õ¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï¡¢Èþ±º¡¦ºäÏ©¤òÃ±Áö¤ÇÅÐºä¡£ÂæÉ÷£¶¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤êÂç±«¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Å¤¿¤¤ÇÏ¾ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤ºÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¯¤·³°¤ËÆ¨¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È±Ô¿­¡££µ£²ÉÃ