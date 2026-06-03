過失運転致死傷の罪に問われているのは、高知市瀬戸東町の無職竹粼壽洋被告（61歳）です。起訴内容によりますと竹粼被告は、2024年9月21日午後、香南市の東部自動車道で運転支援システムを使って普通乗用車を運転中、靴を履き替えようとして対向車線にはみ出し、前から来た大阪市の男性が運転するミニバンと衝突。ミニバンの後部座席に乗っていた当時1歳の男の子が死亡するなど4人が死傷する事故を起こした罪に問われ
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