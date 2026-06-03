〝Ç³¤¨¤ëÆ®º²〟¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂ­À×¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢¿·³ã»Ô¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£ÇðÉ´²Öµ­¼Ô ¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë²ñ¾ì¡£º£Æü¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡× ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡£°úÂà¸å¤Ï¼Â¶È²È¤äÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ 3Æü¤«¤é¿·³ã°ËÀªÃ°¤Ç»Ï¤Þ