¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê60¡Ë¤¬3Æü¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê30¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤Îµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤ÏÅìµþ¡¦µªÈø°æÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢³Æ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô1000¿Í¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ö1000¿Í¶á¤¤³§ÍÍ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Ë¡ÄÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢