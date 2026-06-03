3Æü¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀÐÀî¸©Æâ¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷6¹æ¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤­¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç¤Ï6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤ä¤¯¤â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿3Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¡£3Æü¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢±©ºð¤Ç19.9¥áー¥È¥ë¡¢¶âÂô¤Ç15.8¥áー¥È¥ë¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®15.7¥áー¥È¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼·Èø»Ô¤ÎÇ½