¸µAKB48¤Ç²Î¼ê¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ47Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤µ¤ä»Ð¡Ê»³ËÜºÌ¡Ë¤ÏNMB¤Ç¡¢»ä¤â1Ç¯¤À¤±NMB¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·óÇ¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¡£¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë²¿¤Ë¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤â¸åÇÚ¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦°­¸ý¤¬1¸Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È»³ËÜ¤òË«¤á¤¿¡£»³ËÜ¤Ï