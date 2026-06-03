ブライトリング「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43 Aston Martin Aramco Formula One™ Team」Ref.EB01381A1B1X1 速度への情熱が世紀を超えて邂逅 2026年2月5日、ブライトリングはアストンマーティンおよびAston Martin Aramco Formula One™ Teamのオフィシャルウォッチパートナーへの就任を発表した。グローバルかつ複数年にわたるこのパートナーシップは、英国が誇る高