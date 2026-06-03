²¬»³¶õ¹Á²¬»³¡¦ËÌ¶è3Æü ²¬»³¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë²¬»³ー¥½¥¦¥ëÀþ¤Î½¢¹Ò35¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¼°Åµ¤¬3Æü³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤äÂç´Ú¹Ò¶õ¤ÎÍû¾°Ò®ÆüËÜÃÏ°èËÜÉôÄ¹¤é¤¬¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³ー¥½¥¦¥ëÀþ¤Ï1991Ç¯6·î3Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Ç½µ¤Ë9±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï½µ4±ýÉü¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï4Ëü8467¿Í¤Ç¡¢Åë¾èÎ¨¤Ï83.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ 3Æü¤Ï¡¢