¥é¥¤¥«¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊLeica Smart Projection GmbH¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Äµ¡Æ°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡Ø¥é¥¤¥«Cine Compact 1¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯7·îÃæ½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¾åÉÊ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤È¹â¤¤µ¡Ç½À­¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸þ¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç1700¥ë&#1254