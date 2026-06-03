É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¼Ú¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É×¤Ï¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤«¤é¤Î±ç½õ¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµñ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¹Í¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Éã¤ÎÊü¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í¡×¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤Ë¡¢É×¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¿Æ¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ë´¶¼Õ¡¢¤Ç¤âÉ×¤ÏÆñ¿§¤ò¤·¤á¤¹ »ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿