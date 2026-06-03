6·î2ÆüÌë¤«¤é3ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ÂæÉ÷6¹æ¡£¶áµ¦¡¦ÆÁÅç¤Î³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÁÅç¸©¤Ç¤ÏºòÌë¤«¤é±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¸©ÆîÉô¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Æî»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë·¬ÌîÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ê¿»¿å¤Î´í¸±À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°1»þ¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÌëÌÀ¤±¡¢ÆÁÅç»ÔÈ¬ËüÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤ò¼Ö¤¬Áö¤êÈ´¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1»þ´Ö¤Ë41.5