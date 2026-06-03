５月２８日、雲竜村の養蚕拠点で収穫を待つ黄金繭。（海寧＝新華社記者／徐碰）【新華社寧波6月3日】天然の黄色い絹糸が取れる「黄金繭」が、中国浙江省海寧市で注目を集めている。通常の白い絹糸よりも強度が高く、保温性や吸湿性、抗菌作用にも優れ、価格も15〜20％ほど高いという。周王廟鎮の雲龍村にある養蚕拠点「小雲竜桑蚕楽園」ではこのほど、今年最初の黄金繭の収穫作業が始まった。同拠点を運営する浙江雅雲生