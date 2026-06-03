¹­Åç¸©¸â»Ô¤Î½»Âð¤Ç£·£´ºÐ¤ÎÃË¤¬Æ±µï¤¹¤ë£´£°Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£·£´¡Ë¤Ï£³Æü¸á¸å£°»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢¸â»ÔÀ¶¿å¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÃËÀ­¡Ê£´£·¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃËÀ­¤Ï¸â»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó£´£°Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤¬Â©»Ò¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£