½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î°­²½¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý¹â¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡ÖÃæÄ¹´ü¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¦²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÊý¸þÀ­¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¹ñÉÙ¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¤ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Ä¾¶á¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯£¶¹æµ¡¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÆ°¤­¤¬¿Ê¤à¡£Åû°æ»á¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤Ï¤¤¤º¤ìÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¤á¤Æ