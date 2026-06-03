グラビア界を席巻する22歳髙野真央の1st写真集が7月29日（水）に発売！ベトナムのリゾート地で“過去最大の露出”に挑戦 “今、日本で一番色っぽい22歳” デビューからわずか1年でメジャー誌の表紙を席巻する“グラビア界のニュースター”・髙野真央。彼女の待望の1st写真集が、7月29日（水）に講談社から発売されることが決定した。 髙野真央 ©佐藤