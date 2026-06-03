6·î3Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï283ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï122ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï135ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï71ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬34ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï29ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô£Æ£Õ£Î£Ä£ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®¤Ï260±ß¹â¤ÈÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î3Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼Íî