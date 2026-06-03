山下美月が自身のInstagramを更新し、出演映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアでのオフショットを公開した。 参考：蒔田彩珠＆山下美月、『キングダム 魂の決戦』出演決定嬴政を支える宮女に 投稿には、黒のチュールをあしらったドレスにパールのネックレスを合わせた山下の姿が収められている。両手を重ねて微笑む横顔のカットや、夜景を背にバルコニーで振り返る後ろ姿まで、