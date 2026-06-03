¡Ö»Àíå¡Ê¥µ¥ó¥é¡¼¡Ë¾Æ¤½¤Ð¡×Umios¤Ï¡¢¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö»Àíå¾Æ¤½¤Ð¡×¤ò7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È²ÈÄí¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëËÜ³ÊÉÊ¼Á¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1995Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç31Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¸Ä¿©¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ÔÈÎÍÑÎäÅàÌÍÎà¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2016Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó174¡ó¡Ê½ÐÅµ¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI¥Ç¡¼¥¿ÎäÅàÄ´Íý¡õÇÀ»º