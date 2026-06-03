¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤ÎÃÝÌîÉ´¹áphoto by Manabu Takahashi¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎG?¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤¬6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçºå¤Î´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆÈ¼«¤Î·Á¼°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ä¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤ÇºòÇ¯¥­¥ã¥ê¥¢½é¤ÎG?·è¾¡¤ØÌö¿Ê¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢ÃÝÌîÉ´¹á¡Ê»°½Å¡¦124´ü¡Ë¤À¡£ÄÌ»»£±£°