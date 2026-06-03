ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À®ÅÄ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎµÈ°ËÉÒÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë¡£Àè·î27Æü¡¢¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¡Ê11¡Ë¤ò²¿¤é¤«¤Î¼êÃÊ¤Ç»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ô²èÁü¡Õ¿Æ»Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÈÄÂ5Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñー¥È¤È¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¶¡¤¨¤é¤ì¤¿²Ö¡¢¥¸¥åー¥¹¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É   µÈ°ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï10Ç¯Á°¤ËºÊ¤È»àÊÌ¤·¡¢Ä¹ÃË¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·