¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¤¬6·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POPÈþ½÷¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥È¥Ã¥×°áÁõ»Ñ¢¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¥ì¥â¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ»þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤ëµÓ¤äÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·