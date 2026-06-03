ÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê³ÎÊó¡¦¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë16:50 ·ë²Ì44.3 Í½ÁÛ42.9 Á°²ó42.9 ¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)