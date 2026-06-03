¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê61¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê57¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø°ìÚ¼Àé¶â¡ªÊõ¤Î»³¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¡ÈÍ½Ìó¡É¤·¤¿¡£¡ã°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº£²ó¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢²ÃÆ£¤é¤¬¼«Ê¢½Ð»ñ¤·¤¿Ì¾¼ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¤Îµì¼Ö¤¬½¸¤Þ¤ëÁÒ¸Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤È²ÃÆ£¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©