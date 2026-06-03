©ABCテレビ ©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、本マグロのアゴ焼きやかまど炊きごはんが評判の、大阪市生野区にある食堂を取材しました。 ©ABCテレビ 最寄り駅はJR大阪環状線・寺田町駅。全長1kmの「生野本通商店街」のアーケードを15分ほど歩いた先に、大きな暖簾が目印の「たかしま食堂」がありま